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صور| تنصيب «يسرا» سفيرة للنوايا الحسنة بحضور وزراء التضامن والتعاون والصحة

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صور| تنصيب «يسرا» سفيرة للنوايا الحسنة بحضور وزراء التضامن والتعاون والصحة صور| تنصيب «يسرا» سفيرة للنوايا الحسنة بحضور وزراء التضامن والتعاون والصحة

الفنانة يسرا

استقرت اللجنة المشرفة لاختيار سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة للقضاء على مرض الإيدز على اختيار الفنانة «يسرا»، وتم تنصيب الفنانة «يسرا» خلال الحفل الخاص الذي أقيم بفندق الماريوت بالزمالك.

وبث فيلم تسجيلي خلال الحفل عن حياة يسرا، وأبرز أفلامها، والأعمال والأنشطة الخيرية التي شاركت بها، لينطلق الحضور في تصفيق حاد لتحية الفنانة الكبيرة عقب انتهاء الفيلم.

وشارك في الاحتفالية عدد من الفنانين والشخصيات العامة منهم حلمي النمنم وزير الثقافة، كارول سماحة، ورجل الأعمال نجيب ساويرس والمنتج جمال العدل والفنانه الهام شاهين والمخرجة ايناس الدغيدي والاعلامي مفيد فوزي و الكاتب مدحت العدل ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة ووزير الاثار ممدوح الدماطي والفنان أشرف زكي.

 

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