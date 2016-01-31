"الأعلى للجامعات" يشكل لجنة لمعاينة مبانى جامعة قناة السويس فرع العريش

قرر المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ورؤساء الجامعات المصرية تشكيل لجنة مكونة من عدد رؤساء الجامعات لمعاينة منشآت ومبانى فرع العريش بجامعة قناة السويس، تمهيداً لفصله عن جامعة قناة السويس ليصبح قريباً جامعة العريش لتصبح الجامعة الثالثة التى تخرج من عباءة جامعة قناة السويس.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، فى تصريحات صحفية، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على اقتراح لجنة المعادلات بشأن اشتراك المجلس فى مشروع ميرك نت ((MERIC-Net وإنشاء الشبكة المتوسطية لمراكز المعلومات الخاصة بالاعتراف بالمؤهلات الدراسية، بهدف تقييم الوضع الحالى للاعتراف بالشهادات بين دول أوروبا ودول جنوب البحر المتوسط، وتدريب العاملين بالمؤسسات الحكومية العاملة فى مجال الاعتراف بالشهادات، وإنشاء مكاتب للاعتراف بالشهادات فى جامعات دول جنوب البحر المتوسط (طبقاً لاتفاقية بولونيا)، وإعداد تقارير قومية للاعتراف بالشهادات، وتفعيل التنافسية فى تدويل التعليم العالي فى دول جنوب البحر المتوسط من خلال تحقيق معايير الجودة، وإنشاء موقع على الإنترنت بخصوص هذا المشروع.

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أن المجلس، خلال اجتماعه، وافق على تشكيل لجنة لوضع ضوابط ومعايير للاتفاقيات التى تعقدها الجامعات مع بعض الجهات التى تمنح شهادات تدريبية فى مجالات مختلفة مثل التحكيم الدولى، وذلك بهدف عدم استغلال اسم الجامعة من قبل الكيانات الوهمية التى تهدف للربح، مع التأكيد على أن جميع البرامج التدريبية التى تعقدها الجامعات سوف تعقد داخل حرم الجامعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم التأكيد على بدء أسبوع المدن الجامعية فى موعده المقرر 11 فبراير المقبل فى جامعة كفر الشيخ، كما تمت الموافقة على بدء أسبوع شباب الجامعات الذى تستضيفه جامعة المنوفية يوم 8 سبتمبر القادم.

وأضاف الدكتور غراب أنه تم الاستماع إلى تقرير حول منتدى وزراء التعليم العالى الذى عقد بلندن، بحضور خمسة وثمانون وزيراً للتعليم خلال الفترة من 17 حتى 20 يناير الحالى، وناقش سياسات التعليم والتحديات التى تواجه متخذى القرار ومستقبل وتدويل التعليم العالى، وتقريراً أخر حول اجتماع اللجنة المشتركة للتعليم العالى بين الجانبين المصرى والبريطانى، الذى عقد فى إطار متابعة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وبريطانيا أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة المتحدة، حيث ناقش الجانبان الندوات والأنشطة العلمية والتعليمية المزمع عقدها خلال عام 2016 (العام المصرى البريطانى للبحث العلمى والتعليم العالى والإبداع).

وتابع رئيس جامعة القناة، أن مجلس الجامعات استمع إلى تقرير حول جائزة خليفة التربوية فى دورتها التاسعة (2015 – 2016) قام بعرضه مسئول تقنية المعلومات بالجائزة، حيث أوضح أن هذه الجائزة تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة فى العديد من المجالات، وأهمها المشاريع والبحوث والتأليف والابتكار والتعليم العام والتعليم العالى، مشيراً إلى أنها تستهدف الأستاذ الجامعى المتميز فى مجالى التدريس والبحث العلمى، بهدف الأرتقاء بالعمل التربوى الإماراتى والعربى فى كافة مراحله من خلال تكريم المتميزين والمبدعين فى المجالات التربوية المختلفة، وأن الجائزة تستهدف إثراء الميدان التربوى بالبحوث التربوية، وابتكار المشروعات والبرامج التربوية وتطبيقها، والتشجيع على ربط التعليم بالتقنيات الحديثة والإعلام الجديد والبيئة المستدامة وخدمة المجتمع، والاهتمام بالطفولة سلوكاً وتربية ونمواً، وتقدير العاملين فى مجال تعليم ذوى الإعاقة، وتعزيز الهوية اللغوية العربية فى الميدان التربوى كأحد مكونات الهوية الوطنية، وتشجيع المواهب الواعدة فى مجال الابتكار بما يؤهلها إلى تحقيق ابتكاراتهم فى المستقبل.