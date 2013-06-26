تألقي بأزياء الحجاب في حفلاتك العائلية المميّزة

أن تتقني اختيار إطلالتك كمحجبة لسهرة عائلية مميّزة هو أمر في غاية الدقة، لإنّك بحاجة إلى إطلالة مناسبة للسهرة، مع ضمان عدم المبالغة، كون السهرة العائليّة تتطلّب التوازن بين البساطة والأناقة في آن.

وأهمّ النقاط الواجبة مراعاتها:

ـ اختيار ثوب بلا ذيل كي لا يعيق حركتك داخل المنزل.

ـ عدم ارتداء جبونة تحت الفستان، لأنّ الجبونة مناسبة للحفلات الكبيرة التي تقام في الصالات.

ـ ارتداء مجوهرات مناسبة والابتعاد عن الإكثار منها، لأنّ الهدف هو الزينة وليس الكشف عن كلّ ما لدينا من مجوهرات ثمينة.

ـ جميع الألوان تبدو كخيار مناسب في مثل هذه المناسبة: الذهبيّ والفضيّ، وحتى الأبيض الذي يحظر لبسه في حال دعوتك إلى زفاف أو خطوبة، فإنّه يصبح خياراً جيّداً، وكذلك البيج وألوان الباستيل الهادئة.

ـ في حال اختيار الاكسسوارات، ينبغي أن تكون بسيطة، إذا كان الفستان مطرّزاً أو مطعّماً بالشوارفسكي، والعكس صحيح.

ـ اختيار حذاء مناسب وبارتفاع معتادة عليه، لأنّ الحفلات العائليّة الخاصّة تتطلّب منك حركة وتنقّلاً بين الأهل، وسيكون من الصعب فعل ذلك مع حذاء بارتفاع مبالغ فيه، خصوصاً إن لم تكوني معتادة على ارتفاعه.

ـ في ما يخصّ غطاء الرأس، ليكن خيارك بسيطاً ويُسهم في إظهار جمال الثوب ويبعدك عن التكلّف، ولتكن الربطة أنيقة وغير مبالغ فيها.

ـ ليكن مكياجك مناسباً للسهرة، وحاولي قدر الإمكان عدم وضع المكياج التي تعتادينه في أيام الاستقبال العادية، ليشعر ضيوفك بأنّك مهتمة بالمناسبة، مع الانتباه إلى عدم المبالغة، فالحفلات العائلية لا تتطلّب مكياجاً كالأعراس وحفلات الخطوبة.