لماذا وقف أيمن زيدان خلف الكاميرا مجدداً؟

يستعد الفنان والمخرج أيمن زيدان لتصوير المسلسل الاجتماعي "الأيام المرة"، ولكن في هذا العمل سيقف زيدان خلف الكاميرا كمخرج لعمل مقتبس عن رواية "‏ألف شمس مشرقة" للروائي الأفغاني ‏خالد الحسيني، وعن العمل قال زيدان ستلاحق قصتّه مصير ثلاث عائلات سورية من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية، منذ عام 1990 حتى عامنا الحالي؛ ليعكس بذلك الاختلافات الطارئة والتحولات الجذرية على المجتمع السوري بأكمله من خلال هذه العائلات التي تمثّل محور العمل.

الرواية الأصلية (2007)، تروي قصّة تجري أحداثها في كابول خلال 40 سنة من حياة المدينة تقريباً، أبطالها امرأتان "مريم" و"ليلى"، الأولى ابنة غير شرعية لرجل مزواج، والثانية طفلة تعيش قصّة حب تقطّعها مأساة الحرب، وتجبرها الظروف لاحقاً على الزواج من رجل يكبرها سناً هو زوج "مريم".