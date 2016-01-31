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أحمد سعد يعلن انفصاله عن ريم البارودي

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الأحد 31-01-2016 17:04

أعلن المطرب أحمد سعد انفصاله عن خطيبته الممثلة ريم البارودي وذلك عبر حساب منسوب له على فيس بوك.

حيث قال أحمد :"أنا وريم سبنا بعض خلاص،،كل شيء قسمة ونصيب".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يعلن فيها أحمد هذا الخبر عبر الحساب الخاص به حيث سبق وأعلنه من قبل وفي المرة الأولى قال أن حسابه كان مسروقا من أحد الأشخاص ومنذ أسابيع عاد وأعلن إنفصاله مرة ثانية إلا أن ريم وقتها أكدت بالفعل صحة الخبر.

وكان لأحمد سعد وريم البارودي تجربة زواج من قبل أسفرت عن وجود فتاة لأحمد فيما لم تنجب ريم.

 

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