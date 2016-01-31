فؤاد عبد الواحد "كذاب عود" مع صلاح الزدجالي

سجل الفنان فؤاد عبد الواحد أحدث أغنياته العاطفية، متعاوناً بها من ناحية الألحان مع الفنان العُماني صلاح الزدجالي، من كلمات الشاعر العُماني حميد البلوشي، وتوزيع المايسترو البحريني هشام السكران.

وحملت الأغنية عنوان "كذاب عود" باللهجة الخليجية، وتعني "كذاب كبير"، وتعتبر أول أغنية ملحنة يقدمها صلاح الزجالي لفنان غيره، مؤكداً أنه سعيد بأن تجمعه هذه الأغنية بصوت الفنان فؤاد عبد الواحد، حيث قال خلال عملية تسجيل الأغنية في الإستوديو: "أغنية "كذاب عود"، أول أغنية ألحنها لفنان غيري، وأنا سعيد أن أقدمها لفنان يحمل صوتاً متمكناً وجميلاً كصوت الفنان فؤاد عبد الواحد، أتمنى أن نستطيع إيصالها معاً للجمهور، خاصة وأنها تحمل توزيعاً موسيقياً متميزاً من أداء المايسترو هشام السكران".

ومن جهته أعرب فؤاد عبد الواحد عن سعادته بهذا العمل، الذي يتشرف بتقديمه من ألحان صلاح الزدجالي، مؤكداً أنه من الأعمال المتميزة في ألبومه الأول الذي يعده حالياً في ستوديوهات الصوت ما بين دبي والقاهرة، من ناحية التنفيذ الموسيقي وتركيب الصوت.