المخرج أحمد إبراهيم أحمد: "زوال" سيكون جريئاً في طرح مكونات المجتمع السوري

يواصل المخرج أحمد إبراهيم أحمد تصوير المسلسل الاجتماعي "زوال" عن نص كتبه الممثل يحيى بيازي بالشراكة مع زكي مارديني، وتنتجه المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي لموسم دراما 2016.

وتنتقل كاميرا المخرج السوري حاليّاً، بين عدة مواقع تصوير في أحد الأحياء الشعبية بدمشق، مسرح أحداث العمل يمتد في كتلة العشوائيات على سفح جبل قاسيون المطلّ على العاصمة، أو ما يسمى (جبل الأكراد)، تلك المنطقة التي: "تضم خليط لجميع مكونات المجتمع السوري ". ويسلط "زوال" الضوء على حياة ناس بسطاء اتخذوا من تلك الحارات مسكناً لهم بسبب عدم قدرتهم على تحمّل تكلفة العيش داخل الشام.

وتدور حكاية المسلسل في حقبتين زمنيتين الأولى بالعام 2010 التي يقول عنها المخرج : "هي مرحلة بداية ما يسمى بالربيع العربي في تونس ومصر وصولاً إلى سوريا عندما كان المجتمع السوري يعيش فترة رخاء، ثم زوال تلك المرحلة المشرقة والدخول بفترة الفوضى". أما المرحلة الثانية فهي في العام 1998 عندما يعود العمل بالزمن إلى الوراء لملاحقة قصص شخصياته منذ بداياتها، وسينطلق العمل من خلال تلك القصص إلى عوالم مرتبطة بمدينة دمشق."

ويكشف المخرج أحمد إبراهيم أحمد بأن : " مجريات حكايتنا تناقش عدة أسئلة، هل فعلاً بدأت الأزمة السورية عام 2011 ؟! أو أن رواسبها تكونت قبل تلك الفترة؟! ، إضافة لكيفية تكوين المجتمع والعلاقات التي ساهمت بذلك". ويعد أيضاً بأن عمله سيتضمن جانباً من الجرأة في طريقة طرح مكونات المجتمع السوري والغوص في عوالم مناطق العشوائيات، التي لن تخلو من قصص الثأر والقتل والحقد وتعاطي المخدرات، إضافة إلى تطرقه إلى مواضيع لم تتناولها الدراما السورية بعد.

أما عن العنوان الذي اختاره أحمد إبراهيم أحمد بنفسه قال: "نقصد به زوال المرحلة المشرقة من تاريخ سوريا والدخول بمرحلة ما بعد ما يسمى " الربيع العربي " وتقسيم المجتمع العربي والنهوض بمجتمع جديد ينادي به الغرب وهو مجتمع الشرق الأوسط الجديد". وختم بالقول "أتمنى زوال الأزمة السورية وبداية عصر جديد وخير لسوريا".

يشار إلى أن العمل من بطولة نخبة نجوم الدراما السورية ومنهم سلوم حداد ، فادي صبيح ، ميسون أبو أسعد ، نظلي الرواس ، باسم ياخور ، يامن الحجلي ، وآخرين.

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