Screen Actors Guild تعيد الاعتبار الى الممثلين الأميركيين من أصل إفريقي
الأحد 31-01-2016 18:45
بعد الحملة المركّزة من قبل الممثلين الأميركيين من أصل إفريقي على ترشيحات جوائز الأوسكار من خلال هاشتاغ #OscarsSoWhite والذين اتهموا أعضاء الأكاديمية بالعنصرية إذ غيّبوهم عن ترشيحات الفئات التمثيلية للعام الثاني على التوالي، يبدو أن نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود قررت الانقلاب على أعضاء الأكاديمية المانحين لجوائز الأوسكار، بعد أن تألق هؤلاء في الحفل الـ 22 لتوزيع جوائز الـ Screen Actors Guild الذي جرى فجر اليوم في هوليوود، حيث خرجت ثلاث ممثلات من أصل أفريقي أميركي فائزات من الحفل هن: Uzo Aduba (التي فازت بجائزتين) و Viola Davis و Queen Latifah، إضافة الى الممثل Idris Elba الذي فاز بجائزتين دفعة واحدة عن فئة الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية القصيرة، علماً أنه ظلم بعدم ترشيحه لجائزة الأوسكار بالرغم أنه يستحق ذلك عن جدارة عن دوره الرائع الذي قدّمه في فيلم Beasts of No Nation. وفاز Spotlight بجائزة أفضل طاقم ممثلين في فيلم، وأصبح الممثل Leonardo DiCaprio على مسافة قريبة من تحقيق حلمه بالفوز بجائزة الاوسكار كأفضل ممثل بعد أن فاز بجائزة SAG عن نفس الفئة. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين عن فئة السينما والتلفزيون:
أفضل طاقم ممثلين عن فئة الأفلام السينمائية
Spotlight
أفضل ممثل عن فئة الأفلام السينمائية
Leonardo DiCaprio عن فيلم The Revenant
أفضل ممثلة عن فئة الأفلام السينمائية
Brie Larson عن فيلم Room
أفضل ممثل في دور مساعد عن فئة الأفلام السينمائية
Idris Elba عن فيلم Beasts of No Nation
أفضل ممثل في دور مساعد عن فئة الأفلام السينمائية
Alicia Vikander عن فيلم The Danish Girl
أفضل طاقم ممثلين عن فئة المسلسلات التلفزيونية الدرامية
Downton Abbey
أفضل طاقم ممثلين عن فئة المسلسلات التلفزيونية الكوميدية
Orange Is the New Black
أفضل ممثل عن فئة المسلسلات التلفزيونية الدرامية
Kevin Spacey عن House of Cards
أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات التلفزيونية الدرامية
Viola Davis عن How to Get Away with Murder
أفضل ممثل عن فئة المسلسلات التلفزيونية الكوميدية
Jeffrey Tambor عن Transparent
أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات التلفزيونية الكوميدية
Uzo Aduba عن Orange Is the New Black
أفضل ممثل عن فئة الأفلام التلفزيونية أو المسلسلات التلفزيونية القصيرة
Idris Elba عن Luther
أفضل ممثلة عن فئة الأفلام التلفزيونية أو المسلسلات التلفزيونية القصيرة
Queen Latifah عن Bessie
أفضل طاقم ممثلي المجازفات عن فئة الأفلام السينمائية
Mad Max: Fury Road
أفضل طاقم ممثلي المجازفات عن فئة المسلسلات التلفزيونية الكوميدية أو الدرامية
Game of Thrones
جائزة تكريمية
Carol Burnett