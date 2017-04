Screen Actors Guild تعيد الاعتبار الى الممثلين الأميركيين من أصل إفريقي

بعد الحملة المركّزة من قبل الممثلين الأميركيين من أصل إفريقي على ترشيحات جوائز الأوسكار من خلال هاشتاغ #OscarsSoWhite والذين اتهموا أعضاء الأكاديمية بالعنصرية إذ غيّبوهم عن ترشيحات الفئات التمثيلية للعام الثاني على التوالي، يبدو أن نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود قررت الانقلاب على أعضاء الأكاديمية المانحين لجوائز الأوسكار، بعد أن تألق هؤلاء في الحفل الـ 22 لتوزيع جوائز الـ Screen Actors Guild الذي جرى فجر اليوم في هوليوود، حيث خرجت ثلاث ممثلات من أصل أفريقي أميركي فائزات من الحفل هن: Uzo Aduba (التي فازت بجائزتين) و Viola Davis و Queen Latifah، إضافة الى الممثل Idris Elba الذي فاز بجائزتين دفعة واحدة عن فئة الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية القصيرة، علماً أنه ظلم بعدم ترشيحه لجائزة الأوسكار بالرغم أنه يستحق ذلك عن جدارة عن دوره الرائع الذي قدّمه في فيلم Beasts of No Nation. وفاز Spotlight بجائزة أفضل طاقم ممثلين في فيلم، وأصبح الممثل Leonardo DiCaprio على مسافة قريبة من تحقيق حلمه بالفوز بجائزة الاوسكار كأفضل ممثل بعد أن فاز بجائزة SAG عن نفس الفئة. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين عن فئة السينما والتلفزيون:

أفضل طاقم ممثلين عن فئة الأفلام السينمائية

Spotlight

أفضل ممثل عن فئة الأفلام السينمائية

Leonardo DiCaprio عن فيلم The Revenant

أفضل ممثلة عن فئة الأفلام السينمائية

Brie Larson عن فيلم Room

أفضل ممثل في دور مساعد عن فئة الأفلام السينمائية

Idris Elba عن فيلم Beasts of No Nation

أفضل ممثل في دور مساعد عن فئة الأفلام السينمائية

Alicia Vikander عن فيلم The Danish Girl

أفضل طاقم ممثلين عن فئة المسلسلات التلفزيونية الدرامية

Downton Abbey

أفضل طاقم ممثلين عن فئة المسلسلات التلفزيونية الكوميدية

Orange Is the New Black

أفضل ممثل عن فئة المسلسلات التلفزيونية الدرامية

Kevin Spacey عن House of Cards

أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات التلفزيونية الدرامية

Viola Davis عن How to Get Away with Murder

أفضل ممثل عن فئة المسلسلات التلفزيونية الكوميدية

Jeffrey Tambor عن Transparent

أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات التلفزيونية الكوميدية

Uzo Aduba عن Orange Is the New Black

أفضل ممثل عن فئة الأفلام التلفزيونية أو المسلسلات التلفزيونية القصيرة

Idris Elba عن Luther

أفضل ممثلة عن فئة الأفلام التلفزيونية أو المسلسلات التلفزيونية القصيرة

Queen Latifah عن Bessie

أفضل طاقم ممثلي المجازفات عن فئة الأفلام السينمائية

Mad Max: Fury Road

أفضل طاقم ممثلي المجازفات عن فئة المسلسلات التلفزيونية الكوميدية أو الدرامية

Game of Thrones

جائزة تكريمية

Carol Burnett