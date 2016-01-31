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برادلي كوبر ينفصل عن ايرينا شايك بسبب والدته

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الأحد 31-01-2016 19:28

كشفت صحيفة الـ daily mail البريطانية أن النجم العالمي برادلي كوبر والعارضة الروسية ايرينا شايك انفصلا، بعد علاقة لم تتم عامها الأول.

وذكر مصدر مقرب من الطرفين، ان سبب الإنفصال هو الخلافات الكثيرة التي حصلت بين شايك (30 عاماً) ووالدة كوبر. ووفقاً للصحيفة عينها، فإن الممثل الأمريكي البالغ من العمر 41 سنة، تربطه علاقة مميزة جداً بوالدته السيدة Gloria Campano، وعندما رأى ان الأمور لا تسير بشكل طبيعي بينها وبين حبيبته، اتخذ قراره النهائي بالإنفصال تفادياً للمشاكل العائلية التي قد تحصل في المستقبل.

وقال أحد المقربين من برادلي لصحيفة The Sun: "علاقتة الثنائي كانت جيدة، لكن الأمور بدأت تسوء ليلة عيد الميلاد".

واضاف: "أمضيا ليلة الميلاد معاً في لوس أنجلوس، ومنذ ذلك الحين بدأت الخلافات تتفاقم، بشأن علاقة شايك مع حماتها المستقبلية".

يشار الى ان ايرينا شايك التي انفصلت عن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد علاقة 5 سنوات، ارتبطت بـ كوبر في أبريل 2015، وكان من المرجح ان تتحول علاقتهما الى رسمية خلال الفترة المقبلة.

 

بالصور: إيرينا شايك في لحظات حميمة مع برادلي كوبر إنتقاماً من رونالدو

 

 

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