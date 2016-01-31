أخبار مصر للساعة 10 مساءً.. اجتماع وزارى عاجل لتطوير المزلقانات

نشر اليوم السابع عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع وزارى عاجل بحضور وزراء الإسكان، الداخلية، الكهرباء، الأوقاف، الرى، النقل، والتنمية المحلية، وممثل لوزارة الدفاع، لتقييم موقف إنهاء مشروعات تطوير المزلقانات على مستوى الجمهورية، وبحث تذليل كافة العقبات التى تعترض الخطط الجارية لتطويرها. وإلى موجز أخبار العاشرة مساءً..

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