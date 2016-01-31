خبر في الجول – حازم إمام استأذن الزمالك قبل تحليل دربي ميلان

ظهر حازم إمام رئيس الجهاز الفني للزمالك في قناة beIN Sports لتحليل الدربي الشهير بين ميلان وإنتر في الجولة 22 من الدوري الإيطالي. ما طرح عدة تساؤلات.

وكان حازم إمام أحد محللي قنوات beIN Sports قبل تلقيه عرض الزمالك للانضمام للجهاز الفني الذي يقوده أحمد حسام "ميدو".

وعلم FilGoal.com أن حازم إمام كان قد أخطر مرتضى منصور قبل شهر أنه احتراما للاتفاق مع مسؤولي beIN بتحليل دربي ميلان طالبه بالموافقة على تحليل المباراة.

ووافق مرتضى منصور على طلب حازم إمام الذي حرص على الاتصال برئيس الزمالك يوم السبت قبل السفر لتحليل دربي ميلان.

وينتظر أن يعود حازم إمام إلى القاهرة عقب المباراة للانضمام إلى الجهاز الفني استعدادا للقاء الإسماعيلي يوم الثالث من فبراير بالدوري المصري.