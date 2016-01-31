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حبس نجل رئيس أوغندا الأسبق 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بالبساتين

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حبس نجل رئيس أوغندا الأسبق 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بالبساتين حبس نجل رئيس أوغندا الأسبق 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بالبساتين
أمرت نيابة البساتين، حبس نجل رئيس أوغندا الأسبق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة البساتين، وأنكر المتهم خلال التحقيقات صلته بالمواد المخدرة أو معرفته بمصدرها.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للعميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة البساتين، والمقدم وائل غانم، رئيس المباحث، تفيد قيام ناصر عيدى أمين نجل رئيس أوغندا الأسبق والمقيم بمنطقة المعراج بدائرة القسم بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن من النيابة العامة انتقل الرائد محمد عبد المنعم، معاون المباحث، وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته 30 جرام حشيش.


>- نيابة البساتين تحقق مع نجل رئيس أوغندا الأسبق لاتهامه بالاتجار فى المخدرات

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