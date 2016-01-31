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بعد «حادثة العياط».. «الوزراء» يعقد اجتماعًا عاجلًا لمناقشة مشروعات تطوير «المزلقانات»

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بعد «حادثة العياط».. «الوزراء» يعقد اجتماعًا عاجلًا لمناقشة مشروعات تطوير «المزلقانات» بعد «حادثة العياط».. «الوزراء» يعقد اجتماعًا عاجلًا لمناقشة مشروعات تطوير «المزلقانات»

اجتماع مجلس الوزراء – أرشيفية

قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع وزاري عاجل بحضور وزراء الإسكان، الداخلية، الكهرباء، الأوقاف، الري، النقل، والتنمية المحلية، وممثل لوزارة الدفاع، لتقييم موقف إنهاء مشروعات تطوير المزلقانات على مستوى الجمهورية، وبحث تذليل كافة العقبات التي تعترض الخطط الجارية لتطويرها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعلام الرأي العام بحقيقة حادث القطار رقم (978) القاهرة ـ أسيوط، الذي وقع صباح اليوم بمنفذ البليدة البلد بمركز العياط بمحافظة الجيزة، عند الكيلو 52 خط القاهرة السد العالي، بمنتهى الشفافية وذلك فور انتهاء نتائج التقرير الفني بأسباب الحادث. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء للمهندس أحمد حامد مرسي رئيس الهيئة القومية لسكك حديد .

من جانبه قال رئيس الهيئة أنه قدم تقريراً لرئيس مجلس الوزراء أشار خلاله إلى أنه أصدر فور وقوع الحادث القرار الإداري رقم 233 لسنة 2016، بتشكيل لجنة فنية قانونية للتحقيق في الحادث، والوقوف على أسباب حدوثه ومسبباته، على أن تعرض اللجنة تقريرها على جهات التحقيق المختصة خلال 48 ساعة.

وأضاف رئيس الهيئة أن اللجنة التي تم تشكيلها تتابع حركة البلوك وانتظامها، وكذا حركة المزلقان وانتظامها، كما تقوم بفحص شريط جهاز التسجيل الموجود بالجرار لبيان تفاصيل الرحلة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على الجرار فور وصوله محطة الواسطى.

وأكد أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة للسلامة والجودة، وعضوية رؤساء الإدارات المركزية للتشغيل والرقابة على التشغيل والمخاطر والإشارات، وهندسة السكة، والشئون القانونية، لتقدم تقريرها الفني النهائي لجهات التحقيق .

وأوضح رئيس الهيئة أن عدد المزلقانات يبلغ 1332 مزلقاناً، يجري تطوير الأعمال المدنية بها على 4 مراحل، حيث تم في المرحلة الأولى تطوير 330 مزلقاناً من 252 مزلقاناً، وتم في المرحلة الثانية تطوير 64 مزلقاناً من 297 مزلقاناً، وفي المرحلة الثالثة تطوير 46 مزلقاناً من 295 مزلقاناً، بالإضافة إلى التعاقد على تطوير 350 مزلقاناً مع الإنتاج الحربي كمرحلة رابعة. وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ نظم التحكم والتشغيل لعدد 117 مزلقاناً، كما تم التعاقد على تنفيذ 300 آخرين بواسطة الهيئة العربية للتصنيع و 295 بواسطة الإنتاج الحربي خلال 18 شهراً.

وأضاف رئيس الهيئة أن خطة تطوير المزلقانات العشوائية التي يتم تنفيذها اعتباراً من مارس 2014، تم خلالها إغلاق 1593 معبراً، ويتبقى حالياً 351 معبراً.

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