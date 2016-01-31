باسم يوسف: لو جاويش كان «اختلس» 37مليون جنيه كان زمانهم بيتصالحوا معاه

علق الإعلامي الساخر باسم يوسف على القبض على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش قائلًا « لو اسلام جاويش كان اختلس ٣٧ مليون جنيه كان زمانهم بيتصالحوا معاه و رجع بيته #كفاية_بقى ».

وقالت، وزارة الداخلية خلال بيان لها، مساء اليوم الأحد، إنه تم القبض على رسام الكاريكتر إسلام جاويش، بتهمة إدارة موقع (شبكة أخبار مصر) دون ترخيص، ومشاركته في بث أخبار على شبكة الإنترنت دون تصريح، ومخالفة قانون «الملكية الفكرية» باستخدام «برامج حاسوب مقلدة» وضبط (2) وحدة معالجة مركزية محملة على الأقراص الصلبة الخاصة بها أخبار الشبكة، وراوتر لتوزيع الإنترنت.