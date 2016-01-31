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بالفيديو..النقل: "الإنتاج الحربى" تتولى تطوير المزلقانات بعد تقاعس الشركة الأجنبية

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بالفيديو..النقل: "الإنتاج الحربى" تتولى تطوير المزلقانات بعد تقاعس الشركة الأجنبية بالفيديو..النقل: "الإنتاج الحربى" تتولى تطوير المزلقانات بعد تقاعس الشركة الأجنبية
قال أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، إن الوضع بالنسبة لمزلقانات السكة الحديد سيء لأن بها الكثيرة من المشكلات، مشيرا إلى وجود معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد يبلغ عددها 1993 مزلقان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل، أن محافظة الجيزة بأكملها بها 40 مزلقان شرعى، لم يتم تطوير سوى 8 فقط منهم، مشيرا إلى أن الدولة تعاقدت مع شركة أجنبية لتطوير المزلقانات، وعندما تولى الدكتور سعد الجيوشى وزارة النقل، لغى هذا التعاقد وأسند المهمة لوزارة الإنتاج الحربى، بسبب تقاعس الشركة عن التنفيذ فى الوقت المحدد لها.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة بدأت عام 2005 دراسات لتطوير المزلقانات، وفى عام 2007 بدأت بالفعل عملية التطوير وما زالت تعمل حتى الآن، مشيرا إلى تطوير 118 مزلقان فقط من 1332 مزلقان شرعى.

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