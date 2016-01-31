وزير خارجية التشيك: تطور إيجابى بعلاقاتنا مع مصر خاصة فى المجال العسكرى

قال وزير الخارجية التشيكى، لوبومير زاوراليك، إنه على مدى العامين الماضيين كان هناك تطور إيجابى وجيد فى العلاقات بين مصر وجمهورية التشيك، خاصة فى المجال العسكرى والتسليح، مشيرا إلى نقل التكنولوجيا من الانتاج الحربى التشيكى إلى مصر.

وأوضح وزير الخارجية التشيكى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية التشيك، سوف يكون لها تأثير جيد على التعاون الاقتصادى والعسكرى للبلدين، معبرا عن امتنانه وسروره بزيارته إلى مصر التى تعد نتاجا جيد للعلاقات بين التشيك ومصر.

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