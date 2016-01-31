حجز رسام الكاريكاتير إسلام جاويش على ذمة التحريات

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة، بحجز رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، على ذمة تحريات المباحث، كما أمرت النيابة بندب أحد من المساعدات الفنية لفحص الرسومات الخاصة به على صفحته بالفيس بوك.

كان مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية صرح بأنه تم ضبط إسلام نعيم إبراهيم محمد جاويش، مسئول الرسوم الجرافيك، وضبط 2 وحدة معالجة مركزية محملة على أقراص صلبة، وراوتر لتوزيع الإنترنت.

وتابع: تبين أن المتهم يدير موقعًا خاصًا به على شبكة المعلومات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستخدام برامج حاسب آلى مقلدة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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