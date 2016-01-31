نيابة البساتين تحقق مع نجل رئيس أوغندا الأسبق لاتهامه بالاتجار فى المخدرات

تباشر نيابة البساتين التحقيق فى مع نجل رئيس أوغندا الأسبق لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة البساتين.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للعميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة البساتين، والمقدم وائل غانم، رئيس المباحث، تفيد قيام ناصر عيدى أمين نجل رئيس أوغندا الأسبق والمقيم بمنطقة المعراج بدائرة القسم بالإتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن من النيابة العامة انتقل الرائد محمد عبد المنعم، معاون المباحث، وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته 30 جرام حشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.