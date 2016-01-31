كرة سلة - بعد الأهلي.. الزمالك يفوز على الجزيرة في نهائيات دوري المرتبط

فاز فريق الزمالك لكرة السلة على نظيره نادي الجزيرة بنتيجة 69 مقابل 56 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط.

الفترة الأولى من المباراة انتهت بتقدم الزمالك بنتيجة 20 مقابل 16، وبنفس الفارق انتهى الشوط الثاني بنتيجة 33 مقابل 29.

الزمالك رفع الفارق بالشوط الثالث لسبع نقاط بالتقدم 46 مقابل 39، قبل أن ينهوا اللقاء بنتيجة 69 مقابل 56.

الفوز هو الثاني للزمالك على التوالي في الدورة النهائية المجمعة، بعد أن حققوا الفوز على الأهلي مساء أمس بنتيجة 59 مقابل 54.

وبعد مباريات الجولة الثانية، أصبح ترتيب الدوري هو الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، الزمالك ثانيا بـ 13 نقطة وبنفس الرصيد الأهلي في المركز الثالث، فيما يحل سبورتنج المركز الرابع بـ 11 نقطة.