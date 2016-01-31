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هاني رمزي لـ في الجول: الأهلي يحتاج مدرسة ماجات.. وأقبل العمل مع ' العالميين '

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هاني رمزي لـ في الجول: الأهلي يحتاج مدرسة ماجات.. وأقبل العمل مع ' العالميين ' هاني رمزي لـ في الجول: الأهلي يحتاج مدرسة ماجات.. وأقبل العمل مع ' العالميين '

"لم يتحدث معي أحد حول العمل كمدرب مساعد للمدير الفني القادم للأهلي" هكذا بدأ هاني رمزي المدير الفني السابق لإنبي حديثه مع FilGoal.com حول ما يعيشه ناديه الأصلي.

ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي وبات فيلكس ماجات المدير الفني الألماني هو الأقرب لقيادة القلعة الحمراء خلفا لجوزيه بيسيرو المدير الفني الذي رحل لقيادة بورتو البرتغالي.

وقال هاني رمزي لـFilGoal.com يوم الأحد: "لم يفاوضني أحد لتولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد للأهلي، فقط قرأت هذه الأنباء مثل الجميع".

وأضاف "فكرة العمل كمدرب مساعد في الأهلي لا يمكن أرفضها خاصة وأن المدرب القادم عالمي باسم كبير.. سواء العمل مع ماجات أو شوستر فكلاهما عالميين".

"طالما سيزيدني خبرات وأتعلم شيء جديد ليس عندي مشكلة، في فترة من الفترات كنت قريبا من تولي منصب مدرب مساعد مع حسن شحاتة في منتخب .. قبلت الفكرة لأنه المعلم".

وأشار رمزي "بالنسبة لماجات فقد عاشرته في ألمانيا.. كان هو في بداياته كمدرب، ومعروف عنه النظام والصرامة والحسم".

وتابع "ماجا تولى قيادة فيردر بريمن بعد رحيلي.. وأثبت أن أسلوبه مختلف ورجل منضبط وملتزم عندما حقق الدوري الألماني مع فولفسبرج".

"مدرسة ماجات معروف عنها الالتزام والانضباط وهي تناسب الأهلي ولاعبيه حاليا".

وأتم "الأهلي من الأندية المنضبطة والملتزمة.. ويناسبه مدرسة ماجات".

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