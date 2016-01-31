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اتحاد الكرة لـ في الجول: أخر كلام.. القمة في برج العرب

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اتحاد الكرة لـ في الجول: أخر كلام.. القمة في برج العرب اتحاد الكرة لـ في الجول: أخر كلام.. القمة في برج العرب

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مرة أخرى أن مباراة الأهلي والزمالك ستقام في ملعب برج العرب.

وقال ثروت سويل في تصريحات لـ FilGoal.com: "أخر كلام.. مباراة الأهلي والزمالك ستقام في موعدها يوم 9 فبراير المقبل على ملعب برج العرب، وهذا أخر كلام".

مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد اعترض على إقامة المباراة في برج العرب، وأكد أنه تلقى موافقة مبدئية على إقامتها في استاد القاهرة أو الدفاع الجوي.

وأضاف سويلم "أرفض التعليق على أي تصريحات لمسئولين الناديين، ولكن المباراة ستقام في برج العرب".

وأتم "أعتقد أن الأمر انتهى بالفعل، ولن أدخل في تفاصيل مرة أخرى في ذلك الأمر بعد الأن".

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد أكد لـ FilGoal.com أنه لم يتلق أي موافقات أمنية لخوض المباراة في برج العرب، إذ ان ذلك لا يحدث إلا قبل المباراة بأيام قليلة.

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