أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تنظف الفم لكن كل شىء بحساب.. تعرف على مخاطر الإفراط فى استخدام الغرغرة

Google+ Print
تنظف الفم لكن كل شىء بحساب.. تعرف على مخاطر الإفراط فى استخدام الغرغرة تنظف الفم لكن كل شىء بحساب.. تعرف على مخاطر الإفراط فى استخدام الغرغرة
الغرغرة من الوسائل المساعدة على تنظيف الفم واللثة والأسنان، ونكهاتها مختلفة، وتختلف من حيث الجودة والنوع وشدة التأثير.

ويوضح الدكتور محمود عزت، أخصائى طب الفم والأسنان، أن المبالغة فى استخدامها وإدمانها يسبب نوعا من الضرر، مشيرا إلى أن الغرغرة مهمة وضرورية للتنظيف العميق للفم، وهى وظيفة لا تقدر عليها الفرشاة العادية، التى لا يمكنها الوصول إلى كل الأماكن والثنايات بالفم، وغسول الفم هذا يساعد على قتل البكتيريا حسب تركيزه ونوعه وجودته.

وينصح أخصائى طب الفم والأسنان باختيار نوعيات جيدة خالية من الكحول، أو استبدالها بالنوعيات الطبيعية كالمياه والليمون والعسل والليمون والمياه والملح، ويعد مغلى الحبة السوداء الأفضل لأن أغلب النوعيات الكيميائية بها إضافات غير طبيعية.

وعدد الدكتور محمود حديثه الأضرار الناجمة عن الإفراط فى استخدامها، حيث تتسبب فى قتل كامل للبكتيريا بالفم وتقضى عليها تماما، ولكنها فى الوقت ذاته تترك المجال للفطريات كى تقوى وتتكاثر وتنتشر، ما يسبب بياض على اللسان وإضرار بالأسنان، كما أن الكحول المضاف إلى بعضها قد يسبب تقليل ترطيب الفم، وجفافه بشكل كبير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365