تنظف الفم لكن كل شىء بحساب.. تعرف على مخاطر الإفراط فى استخدام الغرغرة

الغرغرة من الوسائل المساعدة على تنظيف الفم واللثة والأسنان، ونكهاتها مختلفة، وتختلف من حيث الجودة والنوع وشدة التأثير.

ويوضح الدكتور محمود عزت، أخصائى طب الفم والأسنان، أن المبالغة فى استخدامها وإدمانها يسبب نوعا من الضرر، مشيرا إلى أن الغرغرة مهمة وضرورية للتنظيف العميق للفم، وهى وظيفة لا تقدر عليها الفرشاة العادية، التى لا يمكنها الوصول إلى كل الأماكن والثنايات بالفم، وغسول الفم هذا يساعد على قتل البكتيريا حسب تركيزه ونوعه وجودته.

وينصح أخصائى طب الفم والأسنان باختيار نوعيات جيدة خالية من الكحول، أو استبدالها بالنوعيات الطبيعية كالمياه والليمون والعسل والليمون والمياه والملح، ويعد مغلى الحبة السوداء الأفضل لأن أغلب النوعيات الكيميائية بها إضافات غير طبيعية.

وعدد الدكتور محمود حديثه الأضرار الناجمة عن الإفراط فى استخدامها، حيث تتسبب فى قتل كامل للبكتيريا بالفم وتقضى عليها تماما، ولكنها فى الوقت ذاته تترك المجال للفطريات كى تقوى وتتكاثر وتنتشر، ما يسبب بياض على اللسان وإضرار بالأسنان، كما أن الكحول المضاف إلى بعضها قد يسبب تقليل ترطيب الفم، وجفافه بشكل كبير.