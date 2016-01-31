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كوكا يشارك بديلا في تعادل براجا مع بوافيشتا

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كوكا يشارك بديلا في تعادل براجا مع بوافيشتا كوكا يشارك بديلا في تعادل براجا مع بوافيشتا

شارك أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا في تعادل فريقه مع نظيره بوافيشتا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري البرتغالي.

كوكا شارك في المباراتين الأخيرتين لبراجا في بطولة الدوري أمام أكاديميكا وريو أفي مسجلا أربعة أهداف بواقع هدفين في كل مباراة، ورغم ذلك فضل المدرب باولو فونسيكا إبقاءه على مقاعد البدلاء.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي شوط المباراة الثاني دفع المدرب بكوكا في الدقيقة الـ 67 أملا في إحداث الفارق.

كوكا لم تتح له فرصا عديدة، وإن كانت أخطر فرص اللقاء لزميله نيكولا ستوجيلكوفيتش الذي وضع الكرة من فوق حارس بوافيشتا، قبل أن يخرجها المدافع من خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

تعادل الفريقين رفع رصيد براجا للنقطة الـ 36 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد بوافيشتا للنقطة الـ 17 في المركز الـ 16.

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