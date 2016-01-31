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حبس 86 مواطنا 3 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه للبناء بدون ترخيص فى الخارجة

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حبس 86 مواطنا 3 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه للبناء بدون ترخيص فى الخارجة حبس 86 مواطنا 3 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه للبناء بدون ترخيص فى الخارجة
قررت محكمة الخارجة فى الوادى الجديد فى حكمها لأول درجة، حبس 86 مواطنا من أهالى حى الزهور بمدينة الخارجة لمدة 3 أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، بسبب عدم إنهاء إجراءات التراخيص وعدم اعتراف المحكمة بخطابات التصالح التى أصدرها مركز الخارجة.

حيث وجهت هذه الخطابات إلى "من يهمه الأمر" دون أن توجه صريحة إلى النيابة العامة لحل إجراءات التقاضى التى حركها مركز الخارجة بموجب محاضر رسمية والتى وجهت اتهامًا للمواطنين بالبناء بدون تراخيص.

وكانت رئاسة مركز الخارجة قد حررت محاضر ضد 86 وكيلا عن 500 وحدة سكنية بمدينة الخارجة قاموا بالبناء بدون ترخيص بإضافة غرفتين للوحدات السكنية التابعة لمشروع الاسكان الاجتماعى بموجب قرار المحافظ، حيث قام المواطنون بإنهاء إجراءات البناء دون استصدار التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص لبدء البناء وهو ما ادى برئاسة مركز الخارجة لتحرير المحاضر ضدهم وعدم استكمال اجراءات التصالح لحين الحصول على تلك الرخص لوقف اجراءات التقاضى مما استدعى المحكمة لاستصدار حكمها سالف الذكر.

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مصر 365