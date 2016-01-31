حبس متهم بتزوير أوراق حكومية 4 أيام على ذمة التحقيق بالمنيا

‏تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنيا بقيادة المقدم معتز بدوى من القبض على أحد المزورين المسجلين والذين تخصصوا فى تزوير المستندات الخاصة بالنيابات العامة وتزوير شهادات الميلاد والوفاة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بقيام "رضا.م" والمقيم بمركز ملوى بتزوير شهادات خاصة بنيابة ملوى وأعمال خاصة بالنيابة العامة، وتم تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية والمقدم معتز البدوى رئيس مباحث الأموال العامة حيث تم التأكد من صحة التحريات السرية واستصدار إذن من نيابة المنيا الكلية بتفتيش منزل المذكور وتم العثور بمنزله على 15 نموذجًا لوثاق مختلفة خاصة بنيابة ملوى وشهادات على بياض لميلاد ووفاة وشهادات مطالبة صادرة من النيابة العامة كما عثر بحوزته على كمية من الأفيون والترامادول واعترف بحيازته للوثائق السالف الإشارة إليها بقصد التزوير وبيعها مقابل مبالغ طائلة وبعرضه على نيابة مركز ملوى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وقيد المحضر برقم 833 إدارى مركز ملوى‏‏.