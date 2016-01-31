ضبط راكب مصرى بمطار القاهرة حاول تهريب طبنجة صوت وطلقات من روما

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، من ضبط راكب مصرى الجنسية حاول تهريب طبنجة صوت وكمية من الطلقات من روما.

أفاد مصدر جمركى بالمطار، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة خطوط إيطاليا القادمة من روما، اشتبه فى الراكب المصرى محمد عبد الوهاب، وحول الراكب إلى ناصر رمزى مأمور الجمرك، الذى عرض الأمر على طارق سعيد مدير الحركة، وبتفتيشه عثر على طبنجة صوت مفككة فى عدة أماكن مختلفة داخل حقائبه، وكمية من الطلقات.

وتم العرض على عصام أنور مدير الإدارة، الذى أمر بتحرير مذكرة بالواقعة، بعد استدعاء ضابط المفرقعات المختص، وتم تحويل الطبنجة إلى المعمل الجنائى، لمعرفة مدى إمكانية تحويلها إلى طبنجة عادية من عدمه.



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