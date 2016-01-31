تجنبي 7 أشياء عند وضعك للمكياج

هناك بعض الأخطاء التي غالباً ما ترتكبينها عند وضعك المكياج مما قد يفسد جمالك بالكامل، ويقلل من جاذبية مظهرك، بالإضافة إلى إفساد البشرة أيضاً. فما هذه الأخطاء وكيف يمكننا التغلب عليها؟ تعرفي عليها مع دليل "سيدتي نت" لأخطاء المكياج التي نواجهها دائماً.

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1.الحاجبان: حاجباك هما أهم ما يميز وجهك، فهما يساعدان على تحديد عينيك، وتحسين مظهرك العام. لذا، احرصي على الحفاظ على جمالهما الطبيعي، اهتمي بترتيب مظهرهما وتذكري بأنّ الحاجبين السميكين أفضل من الحاجبين الدقيقين اللذين يزيدان من عمرك الحقيقي.

2.المكياج الخيالي: ترغب بعض الشابات بالحصول على شفاه ممتلئة كالنجمات، فتكون النتيجة طبقات كثيرة من أحمر الشفاه ما قد يفسد مظهرك بأكمله. فإذا أردت أن تبدو شفاهك مكتنزة، ما عليك سوى وضع بطانة على شفتيك من كريم الأساس، ثم أتبعيها بطبقتين من أحمر الشفاه، ثم طبقة أخيرة من الملمع.

3.لون الكحل: يعتقد البعض أنّ الكحل الأسود يوضع في أي وقت وفي أي مناسبة، ولكن اللون الأسود ينبغي أن يكون خاصاً بالحفلات والمناسبات الليلية، أما في النهار فيفضّل الكحل البني أو أي لون آخر ليناسب أجواء النهار.

4.لا تنسي أحمر الشفاه: يمكنك أن تنسي الماسكرا أو ظلال العيون ولكن لا تنسي وضع أحمر الشفاه أبداً، فحتى وإن كان ماكياجك خفيفاً، عليك وضع أحمر شفاه مطابق للون شفتيك.

5.النوم بالمكياج: إنّ أسوأ ما يدمر بشرتك هو النوم بالمكياج، فذلك يعمل على سد مسام البشرة مما يؤدي إلى ظهور الحبوب والتجاعيد المبكرة.

6.المكياج اليومي: تجنبي وضع المكياج يوميّاً؛ فذلك يؤثر سلباً على بشرتك ويقلل من نضارتها ورونقها.

7.المكياج الثقيل: تجنبي تطبيق الكثير من المكياج على بشرتك، واهتمي بوضع القليل منه فذلك يعمل على إبراز جمالك بشكل أفضل.

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