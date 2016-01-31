خبر في الجول - شوستر يعتذر عن عدم تدريب الأهلي.. والحسم يقترب

الأسماء تتقلص الآن وحسم اسم المدرب الجديد الأجنبي للنادي الأهلي اقتراب أكثر من أي وقت مدي. بيرند شوستر يعتذر عن عدم قبول المهمة.

وعلم FilGoal.com أن الألماني شوستر أصبح خارج السباق بشكل رسمي الآن وذلك بعد تقديمه اعتذرا على عدم قبول المهمة.

ويعود اعتذار شوستر لأسباب أسرية. فلا ترغب أسرة المدرب الألماني الذي رفع لقب الدوري مع ريال مدريد في ترك إسبانيا والمجيء إلى مصر.

وإلى جانب الأسباب الأسرية، تسببت بعض الخلافات المادية بين المدرب ومجلس إدارة الأهلي في إنهاء الأمر بدون تولي شوستر مهمة تدريب الأهلي حسبما علم FilGoal.com.

وكان FilGoal.com قد كشف عن طلب شوستر الحصول على مليون و300 ألف يورو كراتب سنوي له ولمساعديه من الأهلي.

الحسم

وعلى الجانب الأخر علم FilGoal.com أن تركيز مجلس إدارة الأهلي الآن أصبح على الألماني الأخر فيليكس ماجات.

ويعد ماجات هو الأسم الأبرز والأقرب بشكل كبير الآن من تولي مهمة تدريب الأهلي.

ولايزال الأهلي ينتظر رد ماجات المدير الفني الحائز على لقب الدوري الألماني ثلاث مرات، 2 مع بايرن ميونيخ ومرة مع فولفسبورج.

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