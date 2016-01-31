جامعة الزقازيق: اعتماد وحدة "التدريب للتنمية المستدامة" من الأكاديمية المهنية للمعلمين

أكد الدكتور إسلام حامد مستشار التدريب لشئون التعليم والتنمية المستدامة، أنه تم اعتماد وحدة التدريب للتعليم من أجل التنمية المستدامة بمركز تقنية المعلومات بجامعة الزقازيق من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه فى إطار المشروع الدولى لتطوير التعليم فى مصر Edu Camp سيكون مركزا لتطوير التعليم قبل الجامعى وتنمية مهارات المعلمين بطرق تدريب إبداعية ومضمون إبداعى مبتكر فى مجال (التعليم من أجل التنمية المستدامة ) .

وأشار حامد إلى أنه سيتم انطلاق نشاط المشروع التدريبى للطلاب بجميع المراحل الدراسية من الابتدائى وحتى الجامعى لتخريج أطفال وشباب اليوم المبدعين المبتكرين.

وأوضح مستشار التدريب لشئون التعليم والتنمية المستدامة بالجامعة أن المركز سيقدم دورات متخصصة فى مجالات التنمية المستدامة فى الطاقة المتجددة والمبانى المستدامة والزراعة الحيوية والتنوع البيولوجى للخريجين والمختصين.