أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة الزقازيق: اعتماد وحدة "التدريب للتنمية المستدامة" من الأكاديمية المهنية للمعلمين

Google+ Print
جامعة الزقازيق: اعتماد وحدة "التدريب للتنمية المستدامة" من الأكاديمية المهنية للمعلمين جامعة الزقازيق: اعتماد وحدة "التدريب للتنمية المستدامة" من الأكاديمية المهنية للمعلمين
أكد الدكتور إسلام حامد مستشار التدريب لشئون التعليم والتنمية المستدامة، أنه تم اعتماد وحدة التدريب للتعليم من أجل التنمية المستدامة بمركز تقنية المعلومات بجامعة الزقازيق من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه فى إطار المشروع الدولى لتطوير التعليم فى Edu Camp سيكون مركزا لتطوير التعليم قبل الجامعى وتنمية مهارات المعلمين بطرق تدريب إبداعية ومضمون إبداعى مبتكر فى مجال (التعليم من أجل التنمية المستدامة ) .

وأشار حامد إلى أنه سيتم انطلاق نشاط المشروع التدريبى للطلاب بجميع المراحل الدراسية من الابتدائى وحتى الجامعى لتخريج أطفال وشباب اليوم المبدعين المبتكرين.

وأوضح مستشار التدريب لشئون التعليم والتنمية المستدامة بالجامعة أن المركز سيقدم دورات متخصصة فى مجالات التنمية المستدامة فى الطاقة المتجددة والمبانى المستدامة والزراعة الحيوية والتنوع البيولوجى للخريجين والمختصين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة