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بالصور.. تكريم وكيل مستشفى رأس سدر العام لبلوغه سن المعاش

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بالصور.. تكريم وكيل مستشفى رأس سدر العام لبلوغه سن المعاش بالصور.. تكريم وكيل مستشفى رأس سدر العام لبلوغه سن المعاش
شهد الدكتور محمد وجدى النجار نقيب أطباء جنوب سيناء، اليوم الأحد، حفل تكريم الدكتور إبراهيم سعيد بحيرى وكيل مستشفى رأس سدر العام واستشارى الأطفال، لبلوغه سن المعاش، بمقر قاعة المؤتمرات بالمستشفى بقيادة الدكتور عادل الصافورى وإشراف رانيا ياسين منسقة الحفل.

وأكد الصافورى، أن الاحتفال هو فى حد ذاته قيمة كبيرة اعتادت المستشفى تنظيمها بين الحين والآخر، مشيرا إلى حق المخلصين فى أداء أعمالهم الاحتفاء بهم لأنه اعترافا بعطائهم وتكريمهم هو واجب وفرض، لافتا إلى أن بحيرى لقب بـ"أبو الصحة" لأنه من أقدم الناس التى خدمت بالصحة مدة تصل إلى 34 سنة خدمة ويشهد له الجميع بدماثة الخلق والكفاءة.

حضر الاحتفال السيد عادل أبو سريع نائبا عن رئيس المدينة اللواء محمد عبد الوهاب وقيادات الصحة، ومدير إدارة رأس سدر التعليمية عبد الرازق عثمان.

تكريم وكيل مستشفى رأس سدر (1)

تكريم وكيل مستشفى رأس سدر (2)
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