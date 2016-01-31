وكيل تعليم دمياط يشارك فى مؤتمر مواجهة مشكلات التعليم

شهد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط مؤتمر "مواجهة مشكلات التعليم بمركزى الزرقا وفارسكور" فى نادى الزرقا الرياضى.

وحضر عدد من قيادات التعليم بمحافظة دمياط من بينهم خالد عبد الحكم وكيل المديرية ورؤساء مجالس المدن ومديرى الإدارات التعليمية بكر عيد مدير إدارة الزرقا التعليمية وعلى النجار مدير إدارة السرو وعماد الزيات مدير إدارة الروضة وسامية المى مدير إدارة فارسكور والمهندس عوض محمد عوض رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأسامة الغندور من نقابة المعلمين والمهندسة جيهان حسين مدير هيئة الأبنية التعليمية بدمياط وبحضور الكابتن سمير موسى عضو مجلس النواب.