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بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة مياه الشرب بعد حدوث عطل مفاجئ

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بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة مياه الشرب بعد حدوث عطل مفاجئ بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة مياه الشرب بعد حدوث عطل مفاجئ
تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، محطة مياه الشرب بمدينة كفر الشيخ بحضور اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والمهندس محمد مفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والمهندس الشاذلى مصطفى وكيل وزارة الكهرباء، على خلفية حدوث عطل مفاجئ فى محول الكهرباء بالمحطة وهو عطل فى خلية الجهد المتوسط بداخل لوحة توزيع المحطة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بحل المشكلة خلال 3 ساعات، حيث سيتم نقل محول الكهرباء الاحتياطى الخاص بمحطة صرف سخا، قدرة 3 ميجا وات، علمًا بأن المحول المعطل قدرته 2.5 ميجا وات، وكلف المحافظ بحل المشكلة خلال 3 ساعات، واتباع الإجراءات الفنية لعدم تكرار ذلك.

كما تفقد المحافظ بعض أقسام محطة المياه التى تنتج 1000 لتر/ثانية لتغطية احتياجات مركز ومدينة كفر الشيخ وبعض قرى مركز الرياض من مياه الشرب الأزمة لهم والمنتجة من المحطة.
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اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ (1)

اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ (2)

اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ (3)

اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ (4)

اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ (5)

اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ (6)
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