محافظ سوهاج ورئيس المحكمة الابتدائية يستقبلان مساعد وزير العدل

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والمستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة سوهاج الابتدائية المستشار على حسنين مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز، والذى حضر فى زيارة تفقدية لمحاكم سوهاج للمتابعة والوقوف على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وتفقد مجمع محاكم جهينة الجديد.

ورحب محافظ الإقليم بالمستشار مساعد وزير العدل على أرض سوهاج، معربا عن تحياته للمستشار أحمد الزند وزير العدل، ولافتا إلى دور القضاء المصرى الشامخ على مر التاريخ، وما يقدمونه من تضحيات خاصة فى الفترة الأخيرة واستشهاد المستشار عمر حماد ابن سوهاج الذى ضحى بحياته فى سبيل واجبه الوطنى واستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، خلال إشرافه على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالعريش، حيث تم إطلاق اسم الشهيد المستشار على شارع النصر 15 بسوهاج ليكون تخليدا لذكراه.