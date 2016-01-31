"النور" بكفر الشيخ يطالب بالكشف عن حقيقة إصابات "الإيدز" فى المحافظة بشفافية

طالب الدكتور مجدى سليم أمين حزب النور بمحافظة كفر الشيخ، قيادات المحافظة على رأسهم اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، بالكشف عن حقيقة الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز فى المحافظة بشفافية.

وشدد أمين النور فى كفر الشيخ على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه الأجهزة الطبية، خاصة أجهزة نقل الدم، لمحاصرة المرض والحد من انتشاره، إضافة إلى التعقيم الكامل للأجهزة قبل وبعد عمليات الغسيل الكلوى حتى لا تنتقل مثل هذه الأمراض الوبائية للموطنين.