أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"النور" بكفر الشيخ يطالب بالكشف عن حقيقة إصابات "الإيدز" فى المحافظة بشفافية

Google+ Print
"النور" بكفر الشيخ يطالب بالكشف عن حقيقة إصابات "الإيدز" فى المحافظة بشفافية "النور" بكفر الشيخ يطالب بالكشف عن حقيقة إصابات "الإيدز" فى المحافظة بشفافية
طالب الدكتور مجدى سليم أمين حزب النور بمحافظة كفر الشيخ، قيادات المحافظة على رأسهم اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، بالكشف عن حقيقة الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز فى المحافظة بشفافية.

وشدد أمين النور فى كفر الشيخ على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه الأجهزة الطبية، خاصة أجهزة نقل الدم، لمحاصرة المرض والحد من انتشاره، إضافة إلى التعقيم الكامل للأجهزة قبل وبعد عمليات الغسيل الكلوى حتى لا تنتقل مثل هذه الأمراض الوبائية للموطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365