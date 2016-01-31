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أحمد عيد عبد الملك يهاجم منظومة الكرة: "أفشل منظومة وتدار بالإرهاب"

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أحمد عيد عبد الملك يهاجم منظومة الكرة: "أفشل منظومة وتدار بالإرهاب" أحمد عيد عبد الملك يهاجم منظومة الكرة: "أفشل منظومة وتدار بالإرهاب"
شن أحمد عيد عبد الملك، مهاجم فريق طلائع الجيش، هجومًا عنيفًا على منظومة كرة القدم، بعد أن تعادل فريقه مع المصرى البورسعيدى بنتيجة 3/3 فى المباراة التى جمعتهما اليوم.

وقال عيد عبد الملك، خلال تصريحاته على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "أفشل منظومة فى .. الكرة بالإرهاب ولجنة تحكيم فاشلة وفريق بيلعب 34 ماتش على ملعبه.. وحكام بتتعلم فينا وبتترعش من دكة المصرى.. حسبى الله ونعم الوكيل".

وكان هشام عبد الحميد حكم مباراة طلائع الجيش والمصرى أشهر الكارت الأحمر فى وجه الإيفوارى أوسو كونان مهاجم الطلائع بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة على أحد قرارات التحكيم

كان كونان قد قام بتعطيل اللعب ما دفع الفلسطينى رمزى صالح إلى ضربه لاستعجال اللعب، وهو ما أدى بحكم اللقاء إلى إشهار الكارت الأصفر فى وجه اللاعب، الذى لم يعجبه قرار التحكيم وقام بضرب يد الحكم الذى قام بإشهار الكارت الأحمر مباشرة فى وجه اللاعب لتحدث حالة من الهرج والمرج بين اللاعبين، ويقوم أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الجيش بالاعتراض بطريقة غير لائقة على الحكم وتحدث مشادات بين رمزى صالح وبعض لاعبى الطلائع .
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