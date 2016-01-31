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رئيس هيئة الإسعاف: 21 وفاة و27 إصابة نتيجة حوادث الطرق اليوم

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رئيس هيئة الإسعاف: 21 وفاة و27 إصابة نتيجة حوادث الطرق اليوم رئيس هيئة الإسعاف: 21 وفاة و27 إصابة نتيجة حوادث الطرق اليوم
قال الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، إن حادث تصادم سيارة نقل بقطار فى العياط صباح اليوم الأحد، أسفر عن 6 وفيات. أما حادث تصادم السيارات على طريق الجيش الصحراوى أسفر عن 15 وفاة تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف.

وأضاف "الأنصارى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أنه فيما يخص المصابين، فإن حادثة بنى سويف أسفرت عن 24 مصاب، وأما حادث العياط به 3 مصابين، لافتا إلى وجود جثث متفحمة فى حادث الصحراوى الشرقى.

وأوضح رئيس هيئة الإسعاف، أن حادث تصادم السيارات على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف سببه الشبوره الجوية والسرعة، مشيرا إلى أن الهيئة حركت أكثر من 25 سيارة إسعاف، من حلون وبنى سويف، لإخلاء المصابين والوفيات.

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مصر 365

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