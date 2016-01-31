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المتحدث العسكرى: لم نعثر على حطام المركب الغارقة قبالة سواحل السودان

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المتحدث العسكرى: لم نعثر على حطام المركب الغارقة قبالة سواحل السودان المتحدث العسكرى: لم نعثر على حطام المركب الغارقة قبالة سواحل السودان
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه فى إطار محاولة إنقاذ مركب الصيد "زينة البحرين"، والصيادين الذين كانوا على متنها، تم توجيه إحدى الفرقاطات المصرية، وعلى متنها هليكوبتر إلى منطقة البحث، وذلك فى الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم الأحد.

وبحثت الفرقاطة والهليكوبتر حول الجزيرة بالكامل، والشعاب المرجانية المحيطة بها، وذلك فى منطقة مساحتها 900 ميل مربع، ولم يتم العثور على حطام المركب أو أى من الأفراد الذين كانوا عليها، وتم الانتهاء من عملية البحث فى الساعة السادسة من مساء اليوم .


>- طائرة بحث متطورة ضمن الوحدات البحرية المشاركة فى إنقاذ "زينة البحرين"

- ننشر التفاصيل الكاملة واللحظات الأخيرة لغرق مركب صيد مصرى وعلى متنه 14 صيادا قبالة السواحل السودانية.. شاهد عيان: عطل مفاجئ بالموتور.. وشيخ الصيادين بالسويس: انقطاع سلسلة الهانكور وراء الحادث

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