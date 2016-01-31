لجنة إعداد لائحة "النواب"تمنح رئيس لجنة الشكاوى حق إحالتها للوزراء المختصين

انتهى، منذ قليل، اجتماع لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، إنه تم إعادة المداولة على نص المادة 7 من اللائحة، فيما يتعلق بلجان الاقتراحات والشكاوى، وما تفعله اللجنة المختصة بالشكاوى بشأن الشكاوى التى ترد إليها.

وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة استقرت على أن المراسلات تصل إلى اللجان عن طريق رئيس المجلس، وبالنسبة للشكاوى يتم إحالتها عن طريق رئيس اللجنة المختصة بعد فحصها وإحالتها إليه من رئيس المجلس، يحيلها إلى رئيس اللجنة إلى الوزراء المختصين.

واستحدثت اللجنة المادة 231 لتنص على أن: "لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس على أن يحيلها رئيس المجلس إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها، وتسرى عليها أحكام المواد من 228 إلى 230 من هذه اللائحة".