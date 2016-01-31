فيديو - تشيلسي إلى ثمن نهائي كأس إنجلترا بخماسية.. وآزار يسجل بعد 273 يوما

مر تشيلسي إلى دور الـ16 من كأس إنجلترا بفوزه العريض على ميلتون كينز دونز على ملعب الأخير.

وتقدم أوسكار للـ"بلوز" في الدقيقة 16، قبل أن يعادل دارن بوتر النتيجة لفريق الدرجة الثانية في الدقيقة 22.

وبعدها انفجر أوسكار ليسجل هدفين أتم بهم الهاتريك الخاص به في الدقيقتين 32 و44.

وفي الدقيقة 55 كسر إدين آزار 273 يوما من الصيام التهديفي بتسجيله الهدف الرابع لتشيلسي، حيث كان آخر أهدافه بقميص تشيلسي في 3 مايو الماضي في شباك كريستال بالاس.

أنهى بيرتراند تراوري سلسلة أهداف فريق المدرب جوس هيدينك في الدقيقة 62.

وتأهل تشيلسي للدور الخامس من المسابقة التي يحمل أرسنال لقبها في الموسمين الماضيين.

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