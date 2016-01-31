قطاع ثقافة البحر الأحمر يستضيف عدد من المسرحيات بأسعار «مغرية»‎

يستضيف قطاع ثقافة البحر الأحمر عدد من مسرحيات البيت الفني لعرضها على مسرح قصر ثقافة الغردقة خلال أجازة نصف العام بمشاركة نجوم المسرحيات.

تقام مسرحية «غيبوبة» بطولة أحمد بدير، خلال يومي 31 يناير و1 فبراير بأسعار مخفضة للتذاكر، 50 جنيه للفئة أ و30 للفئة ب.

مسرحية «غيبوبة» من بطولة الفنان أحمد بدير، فاطمة الكاشف، ياسمين جمال، أحمد الدمرداش، محمد الصاوي ومن تأليف أحمد الطوخي، وإخراج شادي سرور.

يعرض القصر لمدة 3 أيام تبدأ 4 و5 و6 فبراير أوبريت الليلة الكبيرة لمسرح العرائس بأسعار 20 جنيه للفئة أ و10 جنيهات للفئة ب، ويعرض القصر مسرحية أنا الرئيس للفنان سامح حسين والفنانة حنان مطاوع خلال أيام 9 و10 فبراير باسعار 50 جنيه للفئة أ و30 للفئة ب ​.​

وأكد الفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح، أن خطة مسرح الدولة بإجازة منتصف العام مليئة بالعروض المتنوعة للأطفال والكبار بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر​.