كرة يد - الأحمر يكشف عن تلقيه عرضين أوروبيين.. ويؤكد: لن أترك الزمالك لهذه الأسباب

أكد أحمد الأحمر نجم الزمالك وأفضل لاعب في بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد التي توجت بها مصر امتلاكه عروض احتراف أوروبية.

وحصد الأحمر ثلاثة جوائز في البطولة كأفضل لاعب وهداف البطولة بجانب أفضل ظهير.

وقال الأحمر الذي خاض تجربة ألمانية مع فريق فلنسبرج قبل العودة للزمالك عبر برنامج كلام في الجول الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة ميجا إف إم: "تلقيت عرضين أوروبيين الأول من كوبنجن الألماني".

وأضاف "الثاني من بطل المجر المصنف ضمن أفضل خمسة أندية في أوروبا".

واستدرك "رغم رغبتي في خوض تجربة الاحتراف من جديد إلا أنني أفضل الاستمرار في الزمالك لنهاية الموسم بسبب اعتماد النادي عليّ ورغبتهم في بقائي".

وأتم "لا أستطيع أن أخجل جماهير الزمالك أو أخيب آمالهم في شخصي".