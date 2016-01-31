مؤتمر حسام حسن: التعادل أمام المصري كان حلما لطلائع الجيش

يرى حسام حسن المدير الفني لنادي المصري أن التعادل أمام طلائع الجيش نتيجة لا يستحقها الفريق العسكري.

المصري وطلائع الجيش تعادلان بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري.

وقال حسام حسن في تصريحات عقب اللقاء: "الحظ أضاع علينا الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة".

حسام أتبع "كنا الأفضل في مباريات الاتحاد، الزمالك وطلائع الجيش، لكن الحظ وحده وقف أمامنا لتحقيق الفوز".

وأضاف "كنا الأفضل أمام طلائع الجيش فنيا وتكتيكيا، وسنحت لنا العديد من الفرص لكن الحظ لم يرد أن نخرج فائزين".

حسام أوضح "أحاول التعامل مع الغيابات الكثيرة في التشكيل، واليوم مثلا كنت أعلب بمحمد أسامة وهو مواليد 1995 والغزالي شارك في الشوط الثاني وهو مواليد 1996.

وأتم "نحمد الله على النتيجة غير المرضية، وسنحاول في المباريات المقبلة أن نعوض ما فاتنا في المباريات الثلاث الأخيرة".