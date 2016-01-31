أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر حسام حسن: التعادل أمام المصري كان حلما لطلائع الجيش

Google+ Print
مؤتمر حسام حسن: التعادل أمام المصري كان حلما لطلائع الجيش مؤتمر حسام حسن: التعادل أمام المصري كان حلما لطلائع الجيش

يرى حسام حسن المدير الفني لنادي المصري أن التعادل أمام طلائع الجيش نتيجة لا يستحقها الفريق العسكري.

المصري وطلائع الجيش تعادلان بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري.

وقال حسام حسن في تصريحات عقب اللقاء: "الحظ أضاع علينا الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة".

حسام أتبع "كنا الأفضل في مباريات الاتحاد، الزمالك وطلائع الجيش، لكن الحظ وحده وقف أمامنا لتحقيق الفوز".

وأضاف "كنا الأفضل أمام طلائع الجيش فنيا وتكتيكيا، وسنحت لنا العديد من الفرص لكن الحظ لم يرد أن نخرج فائزين".

حسام أوضح "أحاول التعامل مع الغيابات الكثيرة في التشكيل، واليوم مثلا كنت أعلب بمحمد أسامة وهو مواليد 1995 والغزالي شارك في الشوط الثاني وهو مواليد 1996.

وأتم "نحمد الله على النتيجة غير المرضية، وسنحاول في المباريات المقبلة أن نعوض ما فاتنا في المباريات الثلاث الأخيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع