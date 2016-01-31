رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أتوقع فوزي برئاسة «الفيفا»

اعتبر رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن مرشحين فقط يمكنهما الفوز برئاسة فيفا هما “أنا والسويسري جاني إينفانتينو”.

وقال سلمان بن إبراهيم اليوم الأحد، في الدوحة، حيث حضر نهائي بطولة آسيا دون 23 عاماً التي اختتمت السبت: “أعتقد بأن مرشحين إثنين فقط يمكنهما الفوز برئاسة فيفا هما جاني إينفانتينو وأنا”.

وأضاف سلمان “جاني لديه دعم الاتحاد الأوروبي، وأنا مرشح الاتحاد الآسيوي الذي دعمني أيضاً، ومن خلال ما أسمع وما أشعر به أعتقد بأن الأمر محصور بيني وبينه”.

ويتنافس الشيخ سلمان وإينفانتينو مع 3 مرشحين آخرين، هم الأمير علي بن الحسين، والفرنسي جيروم شامبين والجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل.

وتابع المرشح البحريني “أي مرشح يشعر بأنه غير قادر على تأمين العدد الأدنى من الأصوات للمنافسة، يجب أن ينسحب من السباق، وأن لا يستعمل ترشيحه للمفاوضة على منصب معين، فيجب أن نكون واقعيين بشأن من يملك أفضل الفرص للفوز بالرئاسة”.

وعما إذا كان يتوقع انسحاب عدد من المرشحين قبل الانتخابات أجاب “أجل، أعتقد بأن اثنين يمكن أن يعلنا انسحابهما”، من دون ذكر اسميهما.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن تفاؤله وثقته بإمكانية الفوز، ملمحاً إلى مؤشرات إيجابية تجاهه من القارة الأفريقية.