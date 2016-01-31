القوات المسلحة: البحث عن المركب الغارقة بالسودان انتهى اليوم دون العثورعلى الحطام

في إطارالجهود لمحاولة إنقاذ مركب الصيد «زينة البحرين»، أرسلت القوات المسلحة إحدى الفرقاطات المصرية وعلى متنها هليكوبتر إلى منطقة البحث، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم.

حيث صرح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، أن الفرقاطة والهليكوبتر قاما بالبحث حول الجزيرة بالكامل، والشعاب المرجانية المحيطة بها، وذلك في منطقة مساحتها 900 ميل مربع، ولم يتم العثور على حطام المركب أو أى من الأفراد الذين كانوا عليه، وتم الإنتهاء من عملية البحث فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

يأتي هذا بعد إعلان غرق مركب الصيد المصرية «زينة البحرين» التي كانت قد بدأت رحلة صيد وعلى متنها 14 صيادًا مصريًا من ميناء «برنيس»، بالبحر الأحمر، يوم السبت الماضي، الموافق 23 من يناير 2016.