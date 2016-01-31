العصبية والغضب والانفعال أمراض نفسية عصرية.. تعرف على طرق تجنبها

العصبية.. الغضب.. والانفعال من أصعب الأمراض النفسية العصرية الناجمة عن الضغط العصبى وأسلوب الحياة السريع، وتظهر أعراضها فى صورة تعال، وتسلط وعدم الاستماع للغير مع التلفظ بكلمات وألفاظ يرفضها المجتمع.

وتوضح الدكتورة نبيلة السعدى، أخصائية التواصل الاجتماعى، أن العصبية والانفعال هو المرض الأكثر شيوعا بين الشباب فى وقتنا الحالى، ومن أخطاره أنه يدمر الحياة ويهرب بسببه المحيطين بالمريض من حوله خوفا من حالته النفسية التى تسىء لهم فى بعض المواقف، نظرا لاستخدامه أسلوب السب الذى يكسر جسر المحبه والثقة بين المريض والآخرين.

وتضيف أخصائية التواصل الاجتماعى أن العلاج النفسى ليس فعال بقدر الإرادة التى يحتاج إليها المصاب للتغلب على مشاكله، فالحياة مليئة بالضغوط التى ترهق الأعصاب لكن الانفعال والغضب ليس الحل فى مواجهة المشكلات، وبالتالى كل فرد يحتاج للهدوء والتفكير العميق ليصل إلى حل أمثل للمشكلات التى يواجهها.

وتنصح الدكتورة نبيلة السعدى ببعض الأمور والخطوات للخروج من دائرة العصبية تشمل:

>• ابتعد قدر الإمكان عن المواقف التى تسبب لك الغضب والانفعال.

>• ضبط النفس من أهم الخطوات التى تعطيك رؤية فى معالجة الأمور والمشكلات الحياتية.

>• الابتعاد عن العبارات التى تفقذ الثقة بالنفس مثل "فقدت أعصابى" فهى من العبارات التى تولد مشاعر سلبية وتكون مدمرة للنفس.