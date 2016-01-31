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محافظ كفر الشيخ: حالة إصابة واحدة بالإيدز فى المحافظة اكتشفت منذ 10 أيام

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محافظ كفر الشيخ: حالة إصابة واحدة بالإيدز فى المحافظة اكتشفت منذ 10 أيام محافظ كفر الشيخ: حالة إصابة واحدة بالإيدز فى المحافظة اكتشفت منذ 10 أيام
قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن هناك حالة إصابة واحدة فقط بمرض الإيدز بالمحافظة، عكس ما تم نشره فى وسائل التواصل الاجتماعى بأن هناك أكثر من حالة.

وأضاف "نصر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على فضائية الحياة، أن الحالة المصابة بالإيدز ظهرت منذ 10 أيام، بعد إصابتها بفشل كلوى والتهاب رئوى، وتم إجراء التحاليل لها، ونصح الأطباء بأن تذهب لمستشفى كفر الشيخ لإجراء الفحوصات، فاكتشفوا أنها مصابة بفيروس نقص المناعة، لذلك تم تحويلها لمستشفى المحلة بالغربية، وحاليا الحالة تحت الرعاية الكاملة وبدأت فى التحسن.

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