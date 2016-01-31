حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقتى الصوفى والسلخانة فى الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات، اليوم الأحد، بناءً على التكليفات المشددة للمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الإزالة ورفع الإشغالات.

بدأت الحملة من كوبرى الصوفى، مروراً بمنطقة الساحة الشعبية، وصولاً إلى منطقة الشيخ حسن ثم منطقة السلخانة، وتمكنت من إزالة 15 كشكاً مخالفاً بدون ترخيص، وكذا عدد من التند الحديدية، وغلق 6 مقاهٍ عشوائية وعمل المحاضر اللازمة لها، ورفع الأدوات الخاصة بالباعة المخالفين، إضافة إلى رفع أكثر من 150 طن قمامة يومياً من مدينة الفيوم.

تأتى تلك الحملة فى إطار تكليفات المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، التى يؤكد فيها استمرار حملات الإزالة ورفع الإشغالات، إرساءً لسيادة الدولة، وتطبيقًا للقانون.

وأوضح المحافظ، أن الحملات ستستمر خلال المرحلة المقبلة، وستجوب مختلف مراكز المحافظة والقرى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية، والقضاء نهائياً على كل صور التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيراً إلى أن الدولة تسعى بشتى الطرق لمحاربة الخارجين على القانون، لافتاً إلى أن رفع الإشغالات وإزالة التعديات يتم بالتوازى مع حملات النظافة، للوصول للمظهر الحضارى اللائق بالمحافظة.

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