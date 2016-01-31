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صور| محافظ سوهاج يستقبل مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز‎

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صور| محافظ سوهاج يستقبل مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز‎ صور| محافظ سوهاج يستقبل مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز‎

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، والمستشار عبد المنعم عبد الستار، رئيس محكمة سوهاج الإبتدائية، المستشار علي حسنين، مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز، والذي حضر في زيارة تفقدية لمحاكم سوهاج للمتابعة والوقوف علي ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وتفقد مجمع محاكم جهينة الجديد.

وقد رحب محافظ الإقليم، المستشار مساعد وزير العدل علي أرض سوهاج، معربًا عن تحياته المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ولافتًا إلي دور القضاء المصري الشامخ علي مر التاريخ، وما يقدمونه من تضحيات خاصة في الفترة الآخيرة واستشهاد المستشار عمر حماد، ابن سوهاج الذي ضحى بحياته في سبيل واجبه الوطني، واستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق خلال إشرافه على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالعريش، حيث تم إطلاق اسم الشهيد المستشار علي شارع النصر 15 بسوهاج، ليكون تخليدًا لذكراه.

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