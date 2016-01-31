«باسم يوسف» عن القبض على «جاويش» : حرية تعبير غير مسبوقة

أعرب الإعلامي الساخر باسم يوسف، عن «استيائه» الشديد بعض القبض على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، قائلًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حرية تعبير غير مسبوقة «كفاية بقى».

وبعد ساعة تقريبًا من القبض على إسلام، قالت مصادر أمنية، إنه من المقرر الإفراج عنه خلال ساعات قليلة، مضيفة أن الأمر لم يكن له علاقة بتهمة الإساءة للنظام، كما روّج، وإنما جرى على خلفية مخالفات تخص الرقابة على المصنفات الفنية.

وفور تداول المعلومة علق باسم يوسف قائلا: «اه طبعا ما اتقبضش عليه دي «مصنفات» وإحنا عارفين إن دي شدة ودن. ما أتعمل معانا موضوع للمصنفات ده قبل كده”.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على جاويش، ظهر اليوم، وأشيع أن التهمة التي وجهت له هى الإساءة للنظام، من خلال الكاريكاتير الذي يرسمه على صفحة «الورقة» بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، التي أنشأها عام 2010، وتحظى بانتشار كبير.