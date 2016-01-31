«سويسرا» تعتزم منح 2400دولار شهريًا لكل مواطن سواء كان يعمل أم لا

أعلنت سويسرا اعتزامها التصويت على اقتراح بمنح جميع سكان الدولة الأوروبية 2500 فرنك سويسري (نحو 2400 دولار) شهريا، بغض النظر عما إذا كان يعملون أم لا.

وإذا تم تمرير الاقتراح ستصبح سويسرا أول دولة في العالم توفر دخلا شهريا لمواطنيها، دون قيد أو شرط، فضلا عن أنها أول دولة تصوت على هذه المسألة، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقد طرحت الفكرة مجموعة من المثقفين والمفكرين الذين يصرون على أن السويسريين ستتملكهم الرغبة في العمل والحصول على وظائف، بغض النظر عن هذا المرتب، وهي الفكرة التي لم تلق اهتماما إيجابيا من السياسيين.

إلا أن الحكومة الاتحادية وافقت على التصويت، في يونيو المقبل، على هذه المبادرة، التي تهدف إلى عدم الربط بين التوظيف والعمالة من جانب، والدخل من جانب آخر.

وجاء مقترح النخبة المفكرة بناء على بحث استقصائي، نفذه معهد «ديموسكوب»، أظهر أن أغلبية سكان سويسرا سيستمرون في وظائقهم، أو سيبحثون عن وظائف، بالرغم من ضمان دخل شهري لهم.